Musikunterricht in Leichlingen : Musikschulleiter schlägt Alarm

Andreas Genschel leitet die Musikschule Leichlingen und sieht dringenden Handlungsbedarf. Er selbst unterrichtet Schlagzeug. Foto: RP/Uwe Miserius (umi)

Leichlingen Leiter Andreas Genschel fordert eine bessere Aufstellung der Leichlinger Musikschule. Die SPD beantragt eine Festanstellung aller Dozenten.

„Sie müssen den Hebel umlegen, sonst fährt das Ding vor die Wand!“ Eindringlich appellierte Musikschulleiter Andreas Genschel im Ausschuss für Bildung und Sport am Dienstag an die Mitglieder, sich Gedanken über die Personalsituation und Vertragsgestaltung an der Musikschule zu machen.

Neben dem Schulleiter und seiner Stellvertreterin in Vollzeitstellen arbeiten dort aktuell ausschließlich Lehrkräfte mit Honorarverträgen, und zwar unbefristet, aber beidseitig zu jedem Quartal kündbar. Die Lehrkräfte sind nicht weisungsgebunden und unterliegen nicht der Sozialversicherungspflicht, die Lösung ist für die Stadt vergleichsweise günstig.

Info Musikschule sucht dringend Fachkräfte Problembereiche Für die musikalische Früherziehung in Leichlingen werden dringend Fachkräfte gesucht. Für die Tanzgruppen und Ensembles fehlen Räume. Unterricht Jede Woche zählt die Musikschule 1524 regelmäßige Besuche ihrer Unterrichtsveranstaltungen, die sich gleichmäßig auf die beiden großen Bereiche Instrumentalunterricht und Kooperationen der Musikschule zum Beispiel mit den Grundschulen verteilen.

„Mit der Aussicht auf einen Honorarvertrag sind qualifizierte Lehrkräfte immer schwerer zu finden“, erläuterte Genschel in seinem Lagebericht. Das liege einerseits am demografischen Wandel, andererseits würden auf dem Arbeitsmarkt wieder vermehrt feste Stellen für Musikschullehrkräfte angeboten. Auch hier steige der Konkurrenzkampf um qualifiziertes Personal. „Dies führte in Leichlingen dazu, dass einer Überalterung der Lehrkräfte in bestimmten Bereichen seitens der Musikschule nicht entgegengetreten werden konnte. Eine Qualitätssicherung oder Qualitätssteigerung wurde dadurch oft sehr erschwert, wenn nicht unmöglich.“

Auch für die Verwaltung fehlt Personal, weil Honorarkräfte dazu nicht herangezogen werden können. Zudem war die Stelle für das Sekretariat 2019 krankheitsbedingt unbesetzt. Allerdings sieht Genschel die einzige Lösung auch nicht darin, alle Dozenten fest anzustellen. Denn manch einer schätzt die Flexibilität eines Honorarvertrags in Verbindung mit anderen Engagements oftmals durchaus.

Einen entsprechenden Antrag hatte die SPD gestellt. Auch in Leichlingen werde über die Frage diskutiert, ob und wie es möglich sei, die freiberuflich tätigen Dozenten in der Musikschule mit festen und sozialversicherungspflichtig abgesicherten Verträgen auszustatten, heißt es darin. Das würde die Ausgaben für das freiwillige kommunale Angebot „Musikschule“ erhöhen und müsse im Verhältnis zu den Einnahmen gesehen werden, die durch Kursgebühren erzielt werden könnten.

Deshalb beantragte die SPD-Fraktion, „ein Konzept für die Umstellung der Musikschule von einem Dozentensystem hin zu einem System mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zu erstellen und vorzulegen. Besonderes Augenmerk legen wir hier auf die finanziellen Auswirkungen und mögliche Synergieeffekte“.

In einer ersten Reaktion sagte CDU-Ratsfrau Doris Weiske, dass ihre Fraktion diese Lösung nicht gutheiße: „Durch die Erhöhung der Beiträge schließen wir wieder Teile der Bevölkerung vom Angebot der Musikschule aus.“