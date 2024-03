Tanzabteilung in Leichlingen Musikschule lädt ein zur „Nacht im Museum“

Die Aufführungen finden am Freitag, 15. März, um 19 Uhr und am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr in der Aula des Otto Hahn Gymnasiums in Monheim am Berliner Ring 7 statt. „Leider müssen wir auf eine externe Spielstätte ausweichen, da die Aula des eigenen Gymnasiums noch nicht zur Verfügung steht“, erklärt Musikschulleiter Maximilian Zelzner die ungewöhnliche Spielstätte.