Regionalwettbewerb in Leichlingen Musikschule ist Gastgeber für „Jugend musiziert“

Im vergangenen Jahr hatte es der Leichlinger Gitarrist Vincent Kneip bis auf Bundesebene des Wettbewerbs geschafft und dort den ersten Platz in der Kategorie „Gitarre (Pop)“ mit „Fingerstyle“-Technik belegt. Außerdem holte sich 2023 die damals achtjährige Lilly Emilia Schönknecht am Klavier einen zweiten Preis im Regionalwettbewerb, der Jugendliche Johannes von Reuß qualifizierte sich ebenfalls in der Solo-Wertung Klavier mit einem ersten Preis für den Landeswettbewerb. Beide sind seit einigen Jahren Schüler an der Johann Wilhelm Wilms Musikschule.