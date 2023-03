Musik-Adventskalender aus Leichlingen ist voller Erfolg „Medames musicales“ sammeln knapp 16.000 Euro

Mit der dritten Auflage ihres Klingenden Adventskalender haben die „Mesdames Musicales“ und ihre Musiker-Freunde Ende des Jahres wieder eine große Spendenktion gestartet. Dieses Mal kamen 15.724,40 Euro zusammen, die nun an die Hilfsorganisation „German Doctors“ überwiesen werden. Weil die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern, blieb die die Aktion etwas länger auf der „Jubiläums-Seite“ der Institution. Das Geld soll für ein neues Projekt in Jhargram/Indien, das Ende dieses Jahres eröffnet wird, verwendet werden. Mit einer „Rolling Clinic,“ einer fahrenden Klinik, möchten Ärzte die rund 20.000 Einwohner in abgeschiedenen Dörfern basismedizinisch versorgen. Gleichzeitig wird in die Aufklärung über Hygiene, Gesundheit, Ernährung und Familienplanung investiert.