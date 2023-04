Per Hubschrauber von Leichlingen ins Krankenhaus Motorradfahrer bei Unfall auf L 359 schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bergstraße am Dienstag. Gegen 16.20 Uhr kollidierten ein Auto und ein Motorrad. Eine 63-jährige Wermelskirchenerin wollte mit ihrem Wagen von der Bergstraße nach links auf die L 359 in Richtung Witzhelden abbiegen. „Obwohl sie nach eigenen Angaben angehalten und in beide Richtungen der vorfahrtberechtigten L 359 geschaut hatte, übersah sie den von links kommenden Kraftradfahrer und stieß mit diesem zusammen“, meldet die Polizei.