Vorfall beim Linksabbiegen in Leichlingen Motorradfahrer auf L 294 bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer (63) aus Düsseldorf hat sich am Samstag bei einem Unfall L294 aus Richtung Witzhelden in Richtung Leichlingen schwer verletzt. Er war von Witzhelden in Richtung Leichlingen unterwegs, als er übersah, dass die Fahrerin des Wagens vor ihm nach links auf ein Obstgut abbiegen wollte, meldet die Polizei.