Wer gerne singt, sollte am besten jetzt schon damit beginnen, die Stimme zu ölen: Denn am 5. Mai ist um 19 Uhr gemeinsames Singen in der „Ladezone“, stylische Fabrikhalle im Hinterhof an der Bahnhofstraße 9a, angesagt. Zu dem Mitsingkonzert „Kölsche Leeder“ lädt das Kulturamt der Stadt ein.