Leichlingen Kölsche Lieder in der Ladezone

Kölsche Töne und Major Tom klangen am Freitagabend weithin über die Bahnhofstraße: In der Ladezone, stylische Industriehalle mit Café, Möbelverkauf und kleiner Bühne, sangen sich Jan Drüke an der Gitarre und Harald Stein mit rund 70 Teilnehmern beim Mitsingkonzert so richtig in Stimmung. Noch 2020 hatte das gemeinsame Singen wegen Corona abgesagt werden müssen. Nun aber gab es für das sangesfreudige Publikum besonders bei bekannten Hits wie „Kölsche Jung“, „Leev Marie“ oder „Superjeilezick“ kein Halten mehr. Zwischengestreut waren Neue Deutsche Welle-Klassiker wie „Major Tom“ - das Publikum bewies auch dabei stabile Lungen. Foto+Text: inbo