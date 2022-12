Kirche in Leichlingen Witzhelden Mitreißender Mitsing-Abend mit kölscher Note

Vereinzelte weiße Flocken waren am Nachmittag schon über das Höhendorf geschwebt, aber davon war am Abend nichts mehr zu sehen. Umso kräftiger stimmten die Besucher in der Evangelischen Kirche in Lieder wie „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder den Wunsch nach „White Christmas“ in der bekannten Version von Irving Berlin ein. Zum zweiten Mal traten dort Jan Drüke und Harald Stein auf, um das Publikum zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen zu ermuntern.