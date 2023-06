Serie Nachhaltig leben Mit der Schwammstadt gegen die Dürre

Wer in Leichlingen über Wasser spricht, muss auf die unterschiedlichsten Reaktionen gefasst sein: Opfer der Flut 2021 werden damit schlimme Erfahrungen assoziieren, wenn es ihr Hab und Gut zerstört hat und die Folgen bis heute spürbar sind. Andererseits will sich die Stadt seit Jahren zur Wupper öffnen, um den Fluss mit seinem schönen Eigenschaften zu integrieren. Und nun auch noch das Thema „Schwammstadt“ – ein Konzept, dass sich Tycho Kopperschmidt, Leiter der technischen Betriebe, besonders auf die Fahnen geschrieben hat. Es sieht vor, Regen- und Oberflächenwasser vor Ort zu halten und zu speichern und es nicht über die Kanalisation direkt aus der Stadt heraus ins nächste Klärwerk abzuleiten. Hier soll sich Wasser wieder von seiner positiven Seite zeigen. Denn in Zeiten des Klimawandels ist es ein hohes Gut, von dem nicht nur der Schutz der Umwelt, sondern auch die persönliche Lebensqualität jedes Einzelnen abhängt.