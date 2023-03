In Leichlingen Neue Bande beim Migrationstag

Leichlingen Sam hat in seinem Leben schon einen langen Weg zurückgelegt – nicht nur sinnbildlich, auch wortwörtlich. Er, der eigentlich Abdessalam Iziki heißt, kommt gebürtig aus Marokko, baute sich mit 17 ein neues Leben in der Ukraine auf und musste nun vor dem Krieg in seinem neuen Heimatland flüchten – nach Deutschland. Seit etwa zehn Monaten lebt er in Leichlingen, und beim Migrationstag des Ökumenischen Arbeitskreis Migration der örtlichen Kirchen knüpfte er am Samstag weitere Bande.