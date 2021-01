Gartenstraße in Leichlingen : Mieter verscheucht nächtlichen Einbrecher

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Der Unbekannte floh und wurde auch trotz polizeilicher Fahndung nicht gefasst.

Leichlingen Während ein Anwohner an der Gartenstraße schlief, versuchte ein Mann in der Nacht zum Donnerstag (7. Januar) um kurz nach 2 Uhr in dessen Wohnung einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, war der etwa 1,80 Meter große Einbrecher über ein Flachdach zur 1. Etage eines Mehrfamilienhauses gelangt und versuchte, das Fenster zu einem Schlafzimmer aufzuhebeln.

Von den Geräuschen wurde der Mieter wach, sah den Einbrecher und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin floh der Unbekannte, der eine schmale Statur, kurze braune Haare sowie keinen Bart hatte. Er trug Jeans und eine schwarze Winterjacke. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 02202 205-0 an die Polizei zu wenden.

(sug)