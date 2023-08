Personalneuerungen in der evangelischen Kirche Leichlingen Michael Lehmann-Pape ist der Neue im Pfarrteam

Leichlingen · Seit April ist der Pfarrer in Leichligen interimsmäßig tätig. Bis ein neuer Pfarrer für die Gemeinde gefunden ist, bleibt er. Pfarrer Ulrich Görn und Pfarrerin Steffen treten etwas kürzer. Pfarrteam will die Sozialen Medien stärker in den Blick nehmen.

24.08.2023, 14:34 Uhr

Das akteulle Pfarrteam der evangelischen Kirche Leichlingen mit Ulrich Görn, Michael Lehmann-Pape, Petra Steffen und Diakonin Petra Schütz (v.l.). Foto: uwe Miserius/Uwe Miserius

Von Tobias Brücker

Michael Lehmann-Pape heißt der gar nicht mehr ganz so unbekannte Neue im Pfarrteam der Evangelischen Kirchengemeinde Leichlingen. Seit April übernimmt er kommissarisch eines der Pfarrämter, nun aber ist klar: Nachdem seine beiden Vorgänger, Petra Steffen und Ulrich Görn, von einer vollen in eine halbe Pfarrstelle gewechselt sind, bleibt der 61-Jährige, bis die Stelle vollzeitig neu besetzt ist. Trotz seiner Übergangstätigkeit, ist er dabei mehr Stunden im Einsatz als seine beiden Kollegen.