Leichlingen Quartettverein singt mit Chorschule für Reul-Stiftung

Eigentlich hätte der MGV Quartettverein Leichlingen-Oberschmitte bereits im November 2022 an einem Konzert zum 100. Geburtstag von Alt-Bürgermeister Karl Reul mitwirken sollen. Wegen Krankheit wurde daraus nichts. „Doch nun stehen die Zeichen auf Grün“, verkündet der Chor aktuell. Am Pfingstmontag, 29. Mai, gibt der Quartettverein um 17 Uhr sein Benefizkonzert zugunsten der Karl- Reul-Stiftung in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist an der Lingemannstraße unter Leitung von Heinrich Witprächtiger.