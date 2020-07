Überrascht : Maskierte Einbrecher flüchten aus Garten

Leichlingen Ein Nachbar sieht das Trio hektisch aus dem Garten türmen und ruft die Polizei.

Am Gemeindeberg in Leichlingen sind drei Männer am Einbruch in ein Einfamilienhaus gescheitert. Das Trio flüchtete am Samstag gegen 16.08 Uhr, vermutlich weil es die Hausbewohnerin unvermutet gesehen hatte. Ein Nachbar sah die drei hektisch aus dem Garten fliehen und rief die Polizei. Den Ermittlern zufolge liefen die maskierten Täter in Richtung Oskar-Erbslöh-Straße. Einer führte einen spitzen Gegenstand mit sich. Ein weiterer Zeuge beobachtete kurze Zeit später fünf Personen in einem schwarzen BMW mit gelbem Kennzeichen. Einer der Insassen trug eine Mütze über dem Gesicht. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02202 205-0.