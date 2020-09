Jahreshauptversammlung in Leichlingen : Martin Hasenjäger bleibt an der Spitze des LTV

Leichlingen Der Verein hat die Corona-Krise bisher gut überstanden, die Mitglieder hielten die Treue. An der Vereinsspitze gibt es nun auch ein neues Gesicht. Bei den Vorstandswahlen wurde Markus Luyven zum zweiten Vorsitzenden gekürt.

Die Jahreshauptversammlung des Leichlinger TV verlief in diesem Jahr etwas anders als sonst. Etwa 25 Mitglieder des größten Sportvereins in der Blütenstadt trafen sich am Montagabend dazu ungewöhnlicherweise in der Tennishalle. Die Versammlung fand auf einem der Tennisfelder statt. Die Corona-Pandemie machte es notwendig. Einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung: die Vorstandswahlen. Und der neue Vorstand entspricht größtenteils dem alten. Martin Hasenjäger wurde im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Aber: Ein neues Gesicht findet sich an seiner Seite: Markus Luyven. Der 51-Jährige aus der Handball-Abteilung wurde einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Carsten Meier. Der 48 Jahre alte Jurist wechselt auf den Posten eines von insgesamt fünf Beisitzern des Vereins. Meier ist zukünftig Ansprechpartner bei Rechtsfragen.