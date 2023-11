Zukunft der Naturfreunde Macht eine Provinzposse in Leichlingen Geschichte?

Es klingt wie ein Märchen. Jahrzehntelang waren die Naturfreunde Leichlingen unbehelligt am Stadtrand, auf ihrem Gelände am Block, aktiv. Sie hatten es 1914 gekauft, im Laufe der Zeit wurden Campingplätze darauf errichtet, außerdem ein Gebäude unter anderem mit Sanitäranlagen. Auch eine ehemalige Jugendherberge steht dort. Besucher verweilen auf den dazugehörigen Campingplätzen mal kurz, mal länger. Einige haben sich in Wohnwagen dauerhaft niedergelassen.