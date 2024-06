Zweite Auflage des Wettbewerbs in Leichlingen LTV-Sommersportfest zieht Leichtathleten an

Ihre Unzufriedenheit ist der 15-jährigen Polina Stepanchenko anzusehen. Bedient verstaut sie ihr langes Sportgerät in einer der Taschen in der Nähe der Anlaufbahn. Die junge Stabhochspringerin ist eines der größten Talente in ihrer Disziplin, die die Leichtathleten des Leichlinger TV derzeit vorzuweisen haben. Unter der Anleitung des einstigen Bundestrainers Leszek Klima kann sie in Zukunft große Erfolge feiern. Bei der zweiten Auflage des Sommersportfests ihres Heimatklubs war ihr nach ihrem letzten Versuch die Feierstimmung jedoch vergangen.