Polina Stepanchenko trainiert in Leichlingen LTV setzt auf Nachwuchs im Stabhochsprung

An diesem Sonntag wird Polina Stepanchenko 16 Jahre alt. Wo sie ihren Geburtstag feiern wird? Vielleicht sogar auf dem Trainingsgelände des Leichlinger Turnvereins (LTV). Bis September stehen noch einige Leichtathletik-Meetings in ihrem Terminkalender. Und Polina „muss man manchmal fast ein bisschen bremsen, so viel will sie“, sagt Leszek Klima. In der Leichtathletik-Welt hat er das erreicht, was Polina auch schaffen will: einen Namen. Klima war erst Stabhochspringer, dann Trainer beim TSV Bayer in Leverkusen. „Insgesamt war ich 42 Jahre beim TSV“, sagt Klima. Und er hat die Stars der Sportdisziplin trainiert: Tim Lobinger, Marc Osenberg, Danny Ecker, Silke Spiegelburg zum Beispiel. Zeitweise war Klima auch als Bundestrainer aktiv. Sechs Mal war er bei Olympischen Spielen als Trainer akkreditiert. „Das schaffen nicht viele“, gesteht er.