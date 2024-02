Feuerwehr in Leichlingen Löschzug II bekommt neuen Einheitsführer

Generationswechsel beim Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr in Oberschmitte: Dominik Brandenburg (29) soll als Einheitsführer an der Bergstraße das Ruder übernehmen, Mohamed El Yahyaoui (31) wird sein Stellvertreter. Im Fall Brandenburgs bleibt das Amt quasi in der Familie: Er übernimmt es von seinem Vater Thomas. El Yahyaoui tritt hingegen in die Fußstapfen von Ronald Hillbrenner. „Wir legen diese Aufgaben nun in jüngere Hände“, erläutert Hillbrenner den Generationswechsel. Die offizielle Übergabe des Zepters soll am kommenden Freitag bei der Jahresdienstversammlung des Löschzugs II über die Bühne gehen.