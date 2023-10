Für Bedürftige in Leichlingen Lions Club verkauft Adventskalender für guten Zweck

Der Verkauf des Adventkalenders des Leichlinger Lions Clubs ,Löwen von Berg‘ hat begonnen. Er erscheint im 21. Jahr in Folge. Im Laufe der Jahre konnte der Service-Club zur Weihnachtszeit mehr als 140.000 Euro unter bedürftigen und unverschuldet in Not geratenen Mitbürgern und Mitbürgerinnen in Leichlingen verteilen.