Staus in Leichlingen : Linienbus bleibt am Kreisverkehr hängen

Für den Wiedenhoff-Bus gab es kein Vor und Zurück. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen Zur Mittagszeit ging es am Freitag in der Leichlinger Innenstadt nur schleppend voran: Bei dem Versuch, einen defekten Bus mit einem weiteren Bus abzuschleppen, blieb der hintere Bus am Kreisel Montanusstraße hängen.

