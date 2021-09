Christian Lindner ist Bundestagskandidat für die FDP : „Ein echter Hebel für Veränderung“

Info

Kurzbiografie Christian Lindner wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren und wuchs in Wermelskirchen auf. Der FDP gehört er seit 1995 an. Er studierte Politikwissenschaft, Öffentliches Recht und Philosophie in Bonn.

Wahlkampf Am 3. September ist er um 15 Uhr in Wermelskirchen vor dem Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße zu Gast. Am 6. September ist er in Live-Sendungen im Fernsehen zu sehen: um 19.20 Uhr bei „Was nun?“ im ZDF, um 22.15 Uhr bei „RTL Direkt“.