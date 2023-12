Kleinkirche in Leichlingen Lichterglanz in St. Heribert strahlt bis ins neue Jahr

Mittlerweile dürfen Mitglieder und Besucher diesen Termin am Samstag vor dem ersten Advent selbstbewusst als Tradition bezeichnen. Denn auch wenn die Pandemie längst aus den Köpfen verdrängt zu sein scheint, sich die Menschen auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten der Region wieder ohne Abstand und Maske tummeln, so lud der Förderkreis auch in diesem Jahr am Samstag vor dem ersten Advent wieder zum „Lichterglanz in St. Heribert“ ein.