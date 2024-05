Deutscher Mühlentag 2024 Mühlen in Leichlingen und Leverkusen öffnen ihre Türen

Alljährlich am Pfingstmontag öffnen bundesweit rund 650 historische Mühlen für Besucher. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung lädt zum Deutschen Mühlentag ein. An diesem Termin lassen Wind- und Wasser-, Dampf- und Motormühlen ihre Flügel und Wasserräder drehen. Die Mühlenbetreiber gewähren Interessierten einen tieferen Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk. In Leichlingen präsentiert sich die Spinnerei im Sinneswald, in Leverkusen öffnen der Freudenthaler Sensenhammer und die Reuschenberger Mühle ihre Tore.