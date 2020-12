„Ein Funken Hoffnung“ in Leichlingen und Leverkusen : Treckerkonvoi verbreitet Lichterzauber

Leichlingen/Leverkusen Mit viel Liebe hatten Bauern ihre Trecker geschmückt und unter der Motto „Ein Funken Hoffnung“ soziale Einrichtungen in Leichlingen und Leverkusen besucht.

Tausende Lichter und dutzende weihnachtlich geschmückte Trecker: Am Samstag zauberten Landwirte aus Leichlingen und Umgebung viele kleine Sterne in die Augen hunderter Zuschauer. Nach Einbruch der Dunkelheit war die Parade am Grundermühlenhof auf große Rundfahrt gestartet, um unter anderem Kinderheime, Krankenhäuser und Seniorenheime in Leichlingen, Leverkusen und Burscheid mit ihrem Anblick zu erfreuen.