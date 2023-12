Durch Leichlingen und Leverkusen Der Lichterzug fährt wieder am 9. Dezember

Die besten Ideen entstehen offenbar immer dann, wenn die Herausforderungen am größten sind. In der Corona-Pandemie entschieden sich zahlreiche regionale Landwirte, ihre Traktoren mit Lichterketten zu schmücken und damit durch die Orte zu fahren. Ihr Anliegen: den Menschen in der schwierigen Zeit eine Freude zu bereiten und einen Lichtblick zu verschaffen. Das kam so gut an, dass der Zug nicht nur seither jedes Jahr unterwegs ist, sonder auch in diesem Jahr seit einigen Wochen die Nachfrage, wann die Traktoren wieder fahren, deutlich steigt. Jetzt kommt die gute Nachricht: Am Samstag, 9. Dezember, ab 17 Uhr ist es wieder soweit: Der Lichterzug Leverkusen/Leichlingen setzt sich in Bewegung.