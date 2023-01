Beschäftigte in Rhein-Berg und Leverkusen Der Arbeitsmarkt hat den Krisen in 2022 standgehalten

Trotz Pandemie, Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise hat sich der Arbeitsmarkt in der Region im Jahr 2022 stabil gezeigt: „Die Zahl der Arbeitslosen ist rückläufig, und die Zahl der offenen Stellen ist gestiegen“, teilt die Agentur für Arbeit in ihrem Jahresbericht mit. Ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Juli und August liege an der Tatsache, dass die ukrainischen Flüchtlinge dem Jobcenter zugeordnet worden seien.