Last-Minute-Bebauungsplan in Leichlingen? Letzte Chance für Naturfreunde-Areal Am Block

Ein denkwürdiger Abend. In vielerlei Hinsicht. Mit Kompromissangeboten, die die Kontrahenten rundweg ausschlugen. Geprägt einmal mehr von einem gewöhnungsbedürftigen Umgangston. Aber auch vom Versuch der Politik, den Naturfreunden Leichlingen und dem Jugendverein Crew das Überleben zu ermöglichen. Was am Ende dabei herauskommt? Derzeit nicht absehbar.