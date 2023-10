Stadtzentrum Leichlingen Letzte Arbeiten im neuen Alten Stadtpark

Emsiges Treiben im Alten Stadtpark: Am Montagmorgen sind die Bauarbeiter und Gärtner an allen Ecken gleichzeitig im Einsatz, um Grünzeug zu pflanzen und das Pflaster für die Wege zu verlegen. „Wir geben richtig Gas, um diese Woche fertig zu werden“, erzählt der Vorarbeiter, der mit seinen Kollegen die künftige Zufahrt zum Park am Alten Rathaus fertigstellt. Steine werden zugeschnitten und verlegt, es staubt mächtig. Nicht weit weg von ihnen setzen die Gärtner hunderte Bodendecker, die den aktuell noch kargen Boden künftig bedecken sollen. Die neuen Parkbänke stehen bereits, neben ihnen die ebenfalls neuen Mülleimer und dazwischen hellbraune Areale, auf denen bei kommenden Veranstaltungen die Aussteller ihre Zelte und Stände aufschlagen können. „Die Flächen sind wassergebunden“, verrät Tycho Kopperschmidt, Leiter der Technischen Betriebe Leichlingen. Soll heißen: Sie werden auch bei Regen nicht matschig, vertragen sich aber mit den angrenzenden Bäumen, weil sie sich an das Wurzelwerk anpassen.