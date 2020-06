Nach über 50 Jahren : Das leise Ende der Realschule

INFO

Aus Am 26. Juni schließt Schulleiterin Britta Beek für immer die Realschule zu. Die 15 verbliebenen Lehrer sind an Wunschschulen untergekommen, sie selbst wechselt als Rektorin an die Leverkusener Realschule am Stadtpark. Am 29. Juni beginnt der Umzug der Sekundarschule in das Gebäude.