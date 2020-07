Kultur im Freien : Lesung und Konzerte auf drei Höfen

Leichlingen „Kultur auf dem Hof“ heißt eine neue Reihe, zu der die Stadt im August und September an besondere Orte in Leichlingen und Witzhelden lädt. Unter Beachtung der Corona-Schutzverordnungen.

Die Not in eine Tugend verwandeln lautet die aktuelle Strategie des Leichlinger Kulturbüros. Weil Veranstaltungen während der Corona-Pandemie in geschlossenen Räumen nicht möglich sind, weichen die Kreativen eben ins Freie aus. Die Kulisse des mittelalterlicher Rittersitzes „Gut Nesselrath“ bildet – analog zur Veranstaltungsreihe „Kultur im Schloss“ – den Auftakt zur neuen Reihe „Kultur auf dem Hof“.