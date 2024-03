Für Schüler in Leichlingen, Langenfeld und Burscheid Leselernhelfer gesucht

Bereits seit 2018 unterstützen die ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren des Fördervereins Jungen und Mädchen in den Leichlinger Grundschulen und in der Sekundarschule beim Erwerb von Lesekompetenz. „Seit dem letzten Jahr sind wir auch in Langenfeld in einer Grundschule und in Burscheid in der Gesamtschule aktiv. Demnächst soll die Leseförderung nach dem 1:1 Prinzip auch in der Prisma-Gesamtschule in Langenfeld beginnen“, sagt der Förderverein über sein Engagement.