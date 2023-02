Beim Förderverein der Stadtbücherei Ehrenamtliche Leselernhelfer gesucht

Bisher hat sich Mentor-Leichlingen ausschließlich auf hiesige Schülerinnen und Schüler konzentriert. Hier sind aktuell 20 Mentoren an fünf Schulen in der Leseförderung aktiv. Aber auch in den Nachbarstädten besteht Bedarf an Leseförderung. Deshalb werden ausdrücklich auch Ehrenamtliche aus Langenfeld gesucht.