Einsatz in Leichlingen Leichenfund in der Wupper

Leichlingen · Nach einem Leichenfund in der Wupper in Höhe Eichenhofpark hat die Polizei den Bereich Eicherhofpark bis in die Mittagsstunden gesperrt.

23.04.2023, 13:49 Uhr

Der Eicherhofpark wird für die Dauer des Polizeieinsatzes gesperrt. Foto: dpa/David Inderlied

Die tote Person war am Sonntagmorgen in der Wupper entdeckt worden. Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und DLRG ist es gelungen, die Leiche aus dem Wasser zu bergen. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, wollte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion nicht sagen. Noch ist unklar, wie der Mensch unbekannten Alters und Identität zu Tode kam. „Die Ermittlungen dauern noch an,“ hieß es aus der Leitstelle am Vormittag. Kripobeamte prüfen nun, ob die Person gewaltsam oder durch einen Suizid gestorben ist. Feuerwehr und DLRG sind inzwischen bereits wieder abgerückt.

(bu)