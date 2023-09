Ergänzendes Notfallsystem in Leichlingen/Rhein-Berg Leben retten per Handy-App

„Leider ist die Quote der Wiederbelebungen durch Ersthelfende in Deutschland noch sehr gering“, bedauert Landrat Stephan Santelmann. „Hinter dieser Quote stehen Einzelschicksale – oft Menschen, die gerettet werden können. Katretter ist ein sehr gutes Werkzeug, um die Zahl der Reanimationen durch Ersthelfende deutlich zu steigern und somit Leben zu retten.“ Und mit der Einführung der App sei man in Rhein-Berg der Zeit etwas voraus. Denn deutschlandweit soll es Ersthelfer-Alarmierungssysteme erst in zwei Jahren geben, so der Landrat.