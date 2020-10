Winterrunde startet in Leichlingen : Im Laufschritt in den Winter

Wünschen sich Gesellschaft: 14 Männer und Frauen laufen regelmäßig gemeinsam. Am Montagabend sind sie in die Wintersaison gestartet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Von nun an geht’s für den Lauftreff des TV Witzhelden auf die Winterrunde. Corona verhinderte eine Vergrößerung der ohnehin kleinen Gruppe.

Wer Dietrich Mesel ins Gesicht schaut, der sieht einen glücklichen Mann. Einen Mann, dem seine Gegenüber sicher oft nicht glauben können, wie alt er denn in Wirklichkeit ist. Das Laufen ist seine gar nicht so geheime Geheimwaffe gegen das schnelle Altern. Und in dieser Funktion ist der 78-Jährige Betreuer des Lauftreffs des TV Witzhelden.

Der Lauftreff des TV Witzhelden trifft sich für Leichlingen Montag und Mittwoch am Sportplatz Balker Aue; in Witzhelden Dienstag und Donnerstag am Sportzentrum. Los geht es jeweils um 18 Uhr.

Corona und die Beschränkungen ob des Virus’ hatten Anfang des Jahres auch dem kleinen Lauftreff zugesetzt. Wenngleich sich kleinere Gruppen auch während des Lockdowns trafen und sich die nötige Bewegung holten. „Ob das dann immer so richtig war“, merkte Mesel an, „weiß ich allerdings nicht.“

Grundsätzlich sei das jetzt natürlich wieder möglich. Die Gruppenmitglieder achteten auf Abstände zueinander, die sich durch die unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten aber ohnehin ergeben würden. „Und wir sind an der frischen Luft, nicht in engen Räumen“, betont er.

Für die Läufer unterscheiden sich die Runden in Sommer und Winter stark. Während an sommerlichen Abenden Runden durch Wälder und unbefestigte Wege möglich sind, müssen sich die Sportler in der kalten Jahreszeit größtenteils auf befestigte Wege und Straßen einstellen. Denn die sind im Gegensatz zu den beliebteren Alternativen an dunklen Wintervorabenden beleuchtet.