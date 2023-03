Nächtlicher Verkauf Late-Night-Trödel begeistert Leichlingerinnen

Hell erleuchtet in bunten Farben ist das Pfarrheim schon beim Einbiegen in die Straße zu erkennen und Musik zu hören. Durch die großen Glastüren und Fenster sind die zahlreichen Besucherinnen zu erkennen, die mit einem Glas Prosecco in der Hand von einer Etage in die nächste wechseln. Wie in einem gut besuchten Kaufhaus geht es an diesem Abend im Pfarrheim her. Grund dafür ist der Late-Night-Mädels-Trödel des Familienzentrums St. Josef. „Früher haben wir häufig einen Kindertrödel organisiert“, erzählt Erzieherin Raffaela Sarcinella. Doch als das Interesse nachließ und der Aufwand größer wurde als der Gewinn, suchten die engagierten Ehrenamtler des Fördervereins und Elternbeirats nach einer besseren Alternative. So wurde 2019 der erste Late-Night-Mädels-Trödel geboren.