Trauer in Leichlingen Langjähriger Schulleiter Jürgen Hildenbrand ist tot

Jürgen Hildenbrand war von 1973 bis 2014 als Lehrer tätig, seit 1977 am städtischen Gymnasium. 1994 wurde er zunächst stellvertretender Schulleiter, ab 2008 bis zu seinem Ruhestand 2014 Rektor. „Er unterrichtete mit großem Einsatz die Fächer Englisch und Erdkunde, die seine ganz persönlichen Leidenschaften waren, war darüber hinaus aber auch als Klassenlehrer und Jahrgangsstufenleiter in hohem Maße engagiert. Durch seine zupackende Art, seine Lebensfreude, sein dauerndes Engagement für die Ausstattung der Schule und seine Tätigkeit im „Verein der Freunde und Förderer“ gewann unsere Schule in jeglicher Hinsicht“, erinnert Bräunl an einen Mann, der sich sowohl in der Schüler- und Elternschaft als auch im Kollegium großer Beliebtheit erfreute.