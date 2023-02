Leichlingen/Langenfeld Stadtpark-Täter: Klinik verteidigt Entlassung

Es ist einer der schwersten Grundrechtseingriffe, die es in unserem Lande überhaupt gibt: Das muss man wissen, wenn man die zwangsweise Einweisung eines psychisch kranken Menschen in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung fordert. Ein 25-jähriger Mann wurde wegen sexueller Vergehen im Leichlinger Stadtpark in der vergangenen Woche vom Kölner Landgericht zu einer solchen Einweisung verurteilt. Die Tat hatte er begangen, kurz nachdem er aus der LVR-Klinik entlassen worden war – was für Unverständnis gesorgt hatte.