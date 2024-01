Interessierte aus Leichlingen können sich bis Ende Februar bewerben Landschaftsverband fördert Kulturprojekte

Das Prozedere beschreibt der Kreis so: Die Anträge für die Förderrunde 2025 müssen bis zum 29. Februar dieses Jahres digital über das Online-Portal des LVR beim Rheinisch-Bergischen Kreis eingehen. Der Kreis beurteilt die Anträge bis zum 31. März und leitet sie dann an den LVR weiter. Kreis-Kulturreferentin Charlotte Loesch macht Interessierten so Mut, sich zu melden: „Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden bereits zahlreiche Projekte durch die Unterstützung der Regionalen Kulturförderung des Landschaftsverbandes realisiert. Diese Zuwendung prägt die Entwicklung unserer Kulturlandschaft maßgeblich, zeigt aber auch ihre bereits vorhandene Vielfalt und trägt zu ihrem Erhalt bei.“ Eines der zuletzt geförderten Projekte war eines, dessen Protagonist aus Witzhelden kam: die Konzertreihe „250 Jahre Johann Wilhelm Wilms – Jubiläumskonzerte in seinen bergischen Stationen“.