Haushaltsplanberatungen 2024 in Leichlingen Landrat hebt Auflage für ausgeglichenen Etat 2024 auf

Die Nachricht lässt erst einmal durchatmen: In einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses hat Kämmerer Thomas Knabbe über die jüngsten Gespräche mit dem Landrat berichtet: „ Die Kommunalaufsicht hebt aufgrund der für alle Kommunen zwischenzeitlich massiv belastenden finanzwirtschaftlichen Situation ihre Auflage für die Stadt Leichlingen aus 2013 auf.“ Heißt: In diesem Jahr muss kein Haushaltsausgleich erreicht werden, der Etat würde dennoch genehmigt. Voraussetzung oder Ziel ist aber, dass das jährliche Defizit so reduziert wird, dass es auch in den nächsten Jahren nicht mehr als fünf Prozent der Allgemeinen Rücklage beträgt, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.