Konzerte, Lesungen & Co. in Leichlingen : Kultursommer setzt auf Open-Air

Das Wodo Puppenspiel/Mülheimer Figurentheater zeigt am Muttertag in Leichlingen das Stück „Armer Petterson“. Foto: Wodo Puppenspiel

Leichlingen Die Stadt plant ab Mai verschiedene Veranstaltungen unter freiem Himmel. Es locken aber auch Konzerte in Kirchen. Weitere Programmpunkte sollen laufend ergänzt werden.

Die Maskenpflicht ist gelockert, Treffen im größeren Kreis sind wieder erlaubt. Fast wirkt es so, als kehre bald wieder das Leben wie vor Corona ein. Doch die Pandemie ist noch da und wirkt sich unter anderem auf das städtische Kulturprogramm für den Sommer aus. Langfristige Planungen seien nach wie vor nicht möglich. Deshalb veröffentliche das Kulturbüro die Veranstaltungen in Etappen und aktualisiere das Programm regelmäßig auf der städtischen Internetseite, teilt Stadtsprecherin Rebecca Hermann mit.

Man wolle die Sommermonate insbesondere für Open-Air-Veranstaltungen nutzen und nehme die erfolgreiche Reihe „Kultur auf dem Hof“ wieder ins Programm auf. Konzerte oder Vorführungen auf fünf Höfen sind geplant. „Unter freiem Himmel und in besonderer Atmosphäre können die Leichlinger ihre Höfe ganz neu kennen- und lieben lernen“, sagt Hermann. „Wenn das Saxophon-Solo durch Pferdeschnauben bereichert wird und die Vögel über die Köpfe fliegen, ist Genießen angesagt.“

Info Stadt führt jetzt Online-Ticketverkauf ein Hof-Kultur Die Reihe „Kultur auf dem Hof“ startet am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr mit einem Jazzabend mit „Amaka & Friends“ bei der Champignonzucht Marseille. Eintritt: 20 Euro. Tickets Eintrittskarten können mit Start des Sommerprogramms online über bergisch-live.de/vorverkaufsstellen oder bei den üblichen Vorverkaufsstellen erworben werden.

Ebenfalls draußen ist die Kunst- und Klangmeile am Sonntag, 12. Juni, bei der von 13 bis 18 Uhr in der Leichlinger Innenstadt an jeder Ecke Musik und Kunst auf die Besucher wartet. Ergänzt wird sie um den Leichlinger Vereinstag, einem Trödelmarkt im Stadtpark und einem verkaufsoffenen Sonntag. „Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei“, ist Hermann überzeugt.

Darüber hinaus werde bei der Kunst- und Klangmeile in diesem Jahr nicht nur der Heimatpreis verliehen. Sie sei gleichzeitig Auftakt für die 34. Leichlinger Straßengalerie. „Hier zeigen die bildenden Künstler ihre Werke in den Schaufenstern und präsentieren die Bandbreite des künstlerischen Schaffens in der Blütenstadt einem breiten Publikum.“

Nicht wegzudenken aus dem Sommerprogramm sind zudem die Witzheldener Sommerserenaden ab Dienstag, 10. Mai. „Im zweiwöchigen Rhythmus stehen vier Konzerte in der evangelischen Kirche Witzhelden auf dem Plan“, kündigt die Stadtsprecherin an. „Anlässlich des 250. Geburtstags des in Witzhelden geborenen Komponisten Johann Wilhelm Wilms ist eines der Konzerte seinen Werken gewidmet.“ Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Eine Vorführung für die ganze Familie gibt es am Muttertag, 8. Mai, um 15 Uhr im Bürgerhaus Am Hammer. Dort zeigt das Wodo Puppenspiel die Geschichte „Armer Pettersson“. Bei dem Stück ab vier Jahren muss sich Kater Findus einiges einfallen lassen, um Petterssons Laune aufzubessern.

„Neu im Programm ist eine Kooperation mit der Katholischen Kirchengemeinde Leichlingen“, berichtet Rebecca Hermann. An drei Mittwochabenden im Juni (Start: 8. Juni) seien bei „After Work Stimmfit“ alle zum gemeinsamen Singen an der Postwiese im Brückerfeld eingeladen. „Vorkenntnisse braucht es nicht – Freude am Singen reicht völlig aus.“