Verschiedene Stile und Techniken in Rauminstallationen ‚Unsere Art’ überrascht im Bürgerhaus

Nanu, alle Türen verschlossen? Dieses Mal konnten die Besucher der Vernissage nicht wie gewohnt gleich ihre erste Runde durch das Bürgerhaus drehen. Die Künstlergruppe „Unsere Art“ machte es spannend und ließ das Publikum erst nach einer etwas anderen, nämlich szenischen Eröffnungsrede in die Ausstellungsräume eintreten. Auch da sorgte der erste Eindruck für Verwirrung. Standen unten doch noch Arbeitstische, Staffelei, Farben und Pinsel herum inklusive leerem Bierkasten. Mit diversen Ausstattungsstücken hatte man den Doppelraum im Erdgeschoss in ein Atelier verwandelt, in dem allerdings viele fertige Werke der elf beteiligten Mitglieder hingen. Ein erster Einblick in die Vielfalt der Stile und Techniken, von der Malerei über Fotografie bis zur Bildhauerei und von der Abstraktion bis zum gestochen scharfen, realistischen Gemälde.