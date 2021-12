Der Wipperkotten künstlerisch betrachtet : Weihnachtsgruß mit Motiv von Leichlinger Künstler

Leichlingen Der Leichlinger Künstler Logan Kleefisch gestaltete das Motiv für den städtischen Weihnachtsgruß. Der soll auf das vielfältige Kulturleben der Stadt aufmerksam machen.

Und das zeigt sich in jedem Jahr aufs Neue in der Gestaltung, die Leichlinger Künstler übernehmen. Verstanden werden soll dies auch als ein Hinweis auf das reichhaltige Kulturleben in der Blütenstadt. In diesem Jahr ist es Logan Kleefisch, der die Grußkarten gestaltete. „Der 22-Jährige hat seit jeher eine Leidenschaft zur Kunst, die ihn auch zu seiner abgeschlossenen Ausbildung als Gestaltungstechnischer Assistent und in die Ausbildung als Maler und Lackierer geführt hat“, sagt die Stadt. Darüber hinaus experimentiere Kleefisch „mit verschiedenen Kunstmedien und kombiniert diese“, so dass ein ganz eigener Stil entsteht. Prägend seien für ihn die Kunststile Pointillismus, Expressionismus und Impressionismus des frühen 20. Jahrhunderts, schildert die Verwaltung.