Künstler renoviert Statue ehrenamtlich Mike Kinne gönnt der Stadtpark-Eule eine Frischekur

Zur offiziellen Eröffnung des neu gestalteten Stadtparks am Wochenende soll auch die bekannte Eulen-Skulptur am Eingang wieder glänzen. Deshalb ist deren ursprünglicher Erschaffer Mike Kinne schon seit vier Wochen dabei, die überlebensgroße Statue fachmännisch zu restaurieren. Während er (fast) jeden Tag an der Ecke am Kreisverkehr zugange ist, kommt es immer wieder zu netten Begegnungen mit Bekannten, aber auch mit Passanten, die neugierig sind. „Man kann sagen, ich bin bekannt wie ein bunter Hund“, sagt Kinne lachend, als wieder der Fahrer eines Auto zum Gruße gehupt hat.