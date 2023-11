Nach der Flut 2021 in Leichlingen Kreissparkasse feiert Sanierungsende

In der Nacht auf den 15. Juli 2021 hatte es die Regional-Filiale der Kreissparkasse, die mit ihrer Rückseite an die Wupper grenzt, schlimm erwischt: Bereits nach dem Starkregen den ganzen Tag über staute sich am Abend das Wasser in der Neukirchener Straße. Den größten Schaden richtete allerdings die Wupperflut an, die Leichlingen in der Nacht erreichte, nachdem der Wupperverband Wasser zur Entlastung der Talsperren in den Fluss hatte ablassen müssen.