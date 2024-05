Kandidaten müssen seit mindestens zehn Jahren tätig sein Jetzt verdiente Ehrenamtler nominieren

In vielen Städten und Kreisen ist es guter Brauch, Menschen zu ehren, die sich unentgeltlich für andere engagieren. Der Rheinisch-Bergische Kreis (RBK) verleiht in diesem Sinne einmal im Jahr die Ehrennadel in Gold an bis zu 25 Personen. Alle Bürger in den kreisangehörigen Städten sind jetzt und noch bis zum 15. August aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wer 2024 diese Auszeichnung verdient hätte.