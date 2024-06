Veranstaltung in Leichlingen Kreativmarkt zieht in den Alten Stadtpark um

Ähnliches hatte er in den letzten Jahren in Schloss Eicherhof regelmäßig im Frühjahr und im Herbst auf die Beine gestellt. Dort aber stehen die Zeichen aktuell offenbar auf Umbruch. Die bisherigen Betreiber Manfred Ackermann und Matthias Winzer verlassen nach gut 20 Jahren, in denen sie das Schloss zu einer angesagten Adresse entwickelt haben, die Location. Die Organisation standesamtlicher Trauungen im Spiegelsaal beispielsweise übernimmt ab 1. November bereits die Leichlinger Firma Lemmer Event & Catering.