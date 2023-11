Internet und Telefon von O2-Kunden Solinger Kraftwerksbrand sorgt für Probleme in Leichlingen

Der Ärger um Handy- und Internetverbindungen in Leichlingen geht weiter. Noch immer haben Anwohner in einem Teil des Stadtgebietes keinen Empfang. Das liegt nicht nur an dem defekten Glasfaserkabel des Unternehmens Novanetz, das bei einer Bohrung zwischen Unterbüscherhof und Metzholz beschädigt wurde und am vergangenen Samstag zu einer Großstörung geführt hat. Auch der Großbrand im Solinger Müllheizkraftwerk – der sich ebenfalls am vergangenen Samstag ereignete - hat Auswirkungen auf die Blütenstadt, genauer gesagt: auf die Verbindungen von O2-Kunden.